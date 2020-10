Ducktales, Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine doppierà Gosalyn Mallard

Era già da un po' di tempo che si sapeva che il personaggio di Gosalyn Mallard (Ocalina nella versione italiana) sarebbe stato introdotto nella terza stagione di DuckTales, adesso sappiamo anche chi le darà voce: si tratta di Stephanie Beatriz, già nel cast di Modern Family e Brooklyn Nine-Nine.

Nel nuovo episodio della serie, che sarà uno speciale di un'ora dedicato a Darkwing Duck, vedremo anche Taurus Bulba, che sarà doppiato invece da James Monroe Iglehart, che ha recitato a Broadway nel musical Aladdin (2014).

"Per noi, la serie originale di Darkwing Duck ha sempre parlato di un padre, una figlia e un Jet McQuack che formano una famiglia e scoprono che la famiglia... può diventare pericolosa" hanno raccontato a Entertainment Weekly Matt Youngberg e Frank Angones, produttore esecutivo e story editor di DuckTales. "Gosalyn è una degli eroi più iconici di Disney Afternoon, ed è l'unica persona in grado di tenere a bada l'ego di Darkwing [...] Stephanie Beatriz porta così tanto entusiasmo, cuore e spirito al ruolo, onorando la serie originale e portando il personaggio in una nuova generazione."

Lo speciale, intitolato Let's Get Dangerous!, andrà in onda su Disney XD lunedì 19 ottobre. Secondo la sinossi ufficiale, "Darkwing trova un improbabile aiutante mentre scopre un'oscura cospirazione legata ai misteri irrisolti e a uno dei dipendenti di Scrooge."

Tra i doppiatori di DuckTales c'è anche Danny Pudi, mentre Stephanie Beatriz ha dato al suo personaggio in Brooklyn Nine-Nine una voce molto diversa dalla sua solita.