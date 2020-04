DuckTales: la terza stagione sarà incentrata sull'eredità di Zio Paperone

I due produttori esecutivi e story editor Matt Youngberg e Francisco Angones hanno parlato dell'attesa terza stagione di DuckTales nel corso di una recente intervista concessa a Collider, addentrandosi sui temi dei nuovi episodi nei quali ritroveremo tutti i personaggi più amati.

Angones si è soffermato dapprima sull'importanza dei personaggi: "Non sono solo i fan di vecchia data a essere impazienti, ma anche i nuovi. Si tratta di qualcos'altro. Questi personaggi sono in giro da parecchio tempo e penso che anche nella prima stagione ci fosse dell'attesa e poi dopo abbiamo trovato il coraggio di ingarbugliare un po' le cose con i personaggi. Così abbiamo introdotto Della. Mi piace pensare la stagione uno, due e tre sono come il passato, presente e futuro.

"La stagione due parlava molto del fatto che il presente non va sempre come te lo aspetti. A volte la vita ti lancia dei tranelli, ma capita anche che riesci a prenderli e accettarli perché a volte sono veramente interessanti. E la stagione tre parla dell'eredità di Scrooge. Cos'è stata la sua vita, le sue avventure, c'è stata una cospirazione contro lui e la sua famiglia".

Nel finale della seconda stagione è stato rivelato il F.O.W.L., un'organizzazione di villain che minaccia l'esistenza dei protagonisti della serie animata. I due produttori hanno quindi rivelato i loro personaggi preferiti dell'organizzazione in questione. Angones: "Del passato direi Steelbeak", che è anche il preferito di Youngberg: "Sì, è anche il mio. Non vedo l'ora di introdurlo al pubblico. Ma anche Marc Evan Jackson, che è a capo dell'organizazzione, ha fatto davvero un buon lavoro. E' difficile sceglierne uno, e spetta davvero al cast. Le persone portano così tanta vita a questi personaggi, ed è divertentissimo vederli al lavoro su di loro".

Su Disney+ Ducktales non è ancora disponibile.