Le due 'Ahsoka' Rosario Dawson e Ashley Eckstein si incontrano sul set

Il set di Ahsoka, la nuova serie TV spin-off di The Mandalorian, è stato testimone di un incredibile incontro tra "le due Ahsoka": Rosario Dawson e Ashley Eckstein!

La prima è il nuovo volto della serie TV targata Disney+ come si vede dal trailer di Ahsoka, mentre la seconda ha doppiato il personaggio in Star Wars: The Clone Wars. Dawson e Eckstein hanno collaborato insieme proprio per sviluppare il personaggio di Ahsoka Tano e creare una continuità nel personaggio. Il racconto dell'incontro tra le due Ahsoka divulgato da Entertainment Weekly non ha fatto altro che entusiasmare i fan non potrebbero essere più impazienti di vedere il nuovo show e scoprire che fine ha fatto il malvagio Grande Ammiraglio Thrawn, interpretato da Lars Mikkelsen, dopo gli eventi Star Wars: Rebels(è necessario vedere Rebels per comprendere meglio Ahsoka?).

Per Dawson è stato davvero entusiasmante e significato vedere Eckstein sul set di Ahsoka:"È stato assolutamente straordinario averla sul set - ha detto l'attrice - Lei è entrata e lo si poteva leggere nei suoi occhi l'entusiasmo. Queste sono persone che lavorano in stanze buie con microfoni a questi personaggi animati per così tanto tempo. E vederla di presenza è incredibile, avere la sua energia lì e la sua benedizione in questo spettacolo è tutto, perché lei è parte di questo show!".

Ahsoka debutterà su Disney+ nell'agosto 2023.