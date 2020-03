Due amiche e la tragedia del terrorismo in 'Patria', la nuova serie di HBO Europe

Oggi è stato reso pubblico il trailer di Patria, la prima serie televisiva di HBO Espana e basata sul celebre romanzo di Fernando Aramburu. Lo show sarà disponibile per tutti gli abbonati dove è presente il servizio di HBO Europe e anche per i clienti americani del network.

La storia di Patria ruota intorno alle figure di Bitorri e Miren, due donne che in passato erano state grandi amiche, e di come la tragedia del terrorismo nei territori Baschi abbia condizionato irrimediabilmente la loro vita. Bitorri è malata di cancro e in passato ha visto l'ETA uccidere Txato, suo marito.

All'interno del trailer , dalla durata di due minuti e mezzo circa, assistiamo al ritorno di Bitorri nella sua città natale. Dopo alcuni dialoghi tra i personaggi, vengono mostrate scene di guerriglia dove compare anche Joxe Mari, il figlio di Miren, intento a seminare scompiglio e mostrandosi come un membro dell'ETA. Il trailer si conclude con il logo di HBO Europe e la data del debutto ufficiale: 17 maggio.

La serie è stata scritta da Aitor Gabilondo (El Principe), e Felix Viscarret si è occupato della regia dei primi quattro episodi. Negli Stati Uniti e in America Latina Patria sarà disponibile all'interno delle piattaforme e dei servizi streaming HBO Now, HBO On Demand, HBO Go, HBO Latino.

Vi ricordiamo infine che tra i nuovi progetti di HBO sono presenti una docu-serie sulla vita di Mark Walhberg e l'attesa serie TV di The Last of Us, l'acclamato videogame del 2013 di Naughty Dog.