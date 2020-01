I Borg di Star Trek sono cambiati? Ecco come li rivedremo in Picard

Tra pochi giorni tutti i numerosi fan di Star Trek potranno finalmente guardare il primo episodio di Star Trek: Picard. In attesa del debutto, gli attori Jonathan Del Arco e Jeri Ryan hanno svelato qualche dettaglio sui Borg.

I temibili cyborg sono apparsi per la priva volta all'interno della serie Star Trek: The Next Generation e da allora sono considerati tra i più grandi pericoli della Federazione dei Pianeti Uniti. Li rivedremo anche nell'imminente show con protagonista l'attore Patrick Stewart nei panni del celebre Jean-Luc Picard, ma questa volta potrebbe esserci qualche piccolo cambiamento.

Ryan (Seven of Nine) e Del Arco (Hugh) in passato hanno interpretato due personaggi Borg e adesso hanno voluto rivelare qualche dettaglio in più relativo al cambiamento a cui sono andati incontro nel vasto universo di Star Trek.

"Possiamo soltanto dire che da quando abbiamo messo le nostre mani sui Borg... si potrebbe dire che in un certo senso, venti anni fa, abbiamo cambiato i Borg, perché abbiamo iniziato a diventare individui. Quel senso di individualità ha avuto effetto sul Bord-dom, il regno dei Borg. Ci sono degli elementi che penso rimangano intatti, cosi come li abbiamo conosciuti, ovvero una minaccia" sono state le parole di Del Arco, a cui poi si sono aggiunte quelle di Ryan, che recentemente ha anche spiegato i motivi del suo ritorno in Star Trek "Credo che vedrete un aspetto molto diverso dei Borg, in Picard. Credo che sentirete molta più empatia nei loro confronti".

La serie sarà disponibile negli Stati Uniti su CBS All Access a partire dal prossimo 23 gennaio, mentre in Italia potrà essere seguita all'interno del catalogo streaming della piattaforma Amazon Prime Video. A tutti i fan di Star Trek, infine, segnaliamo la nostra intervista a Sir Patrick Stewart.