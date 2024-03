Questi due famosi romanzi diventeranno serie tv su Prime Video e Netflix

Prime Video e Netflix, i due colossi dell'intrattenimento streaming, hanno acquisito i diritti per trasporre sullo schermo due famosi romanzi. Vediamo di che cosa si tratta.

Prime Video ha annunciato che riadatterà per il piccolo schermo la storia dei Davenports. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Krystal Marquis ("Davenport", nella versione italiana), la trama è incentrata su una ricca famiglia nera nella Chicago del 1910. La serie, co-prodotta da Warner Bros. e Alloy Entertainment, uscirà prossimamente, ma ancora non è stata confermata una data precisa. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli, ecco tre serie da vedere su Prime Video questa settimana.

Recentemente Netflix ha annunciato che Dick Wolf sarà il produttore di due serie true crime e anche l'ultima aggiunta al catalogo delle serie tv rientra in questo genere. La piattaforma streaming ha intenzione di adattare il romanzo "Missing You" di Harlan Coben, le cui vicende ruotano attorno alla detective Kat Donovan.

Per quanto riguarda la serie targata Netflix, si hanno maggiori informazioni rispetto ai progetti di Prime. Infatti, da poco si sono conclusi i casting per il ruolo della protagonista: sarà Rosalind Eleazar a vestire i panni di Donovan. La regia degli episodi, invece è stata affidata a Sean Spencer e Isher Sahota. La serie sarà scritta da Victoria Asare-Archer, ma anche in questo caso la data di uscita resta ancora un'incognita.

Su La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti di oggi.