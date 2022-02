Due Fantagenitori, Timmy Turner è adulto nel trailer della serie live-action di Paramount+

The Fairly Oddparents: Fairly Odder, il live-action di Due Fantagenitori targato Paramount+ sta per arrivare sulla piattaforma streaming, e nel trailer ritroviamo un Timmy Turner adulto e dei nuovi protagonisti.

Sono passati ormai 21 anni dal debutto di Due Fantagenitori sul piccolo schermo, e adesso Cosmo e Wanda sono pronti a fare ritorno in versione live-action.

Per essere più precisi, la coppia di Fantagenitori rimarrà animata, come tutto ciò che proviene dal Fantamondo (nel trailer c'è anche Jorgen Von Strangle!), ma il resto del cast e delle location sarà proprio in carne e ossa in The Fairly Oddparents: Fairly Odder, la serie tv che a fine marzo arriverà sulla piattaforma streaming Paramount+.

In questa avventura live-action, che si può considerare un sequel di ciò che abbiamo visto nella serie animata, vediamo un Timmy ormai adulto con tanto di cappello e maglia rosa (diventato ora un maglione del celebre college dell'Ivy League Princeton) fare dono dei suoi Fantagenitori alla cugina Viv Turner (Audrey Grace Marshall) e al fratellastro Roy (Tyler Wladis).

Cosmo e Wanda, doppiati ancora una volta dalle loro voci storiche, Susanne Blakeslee e Daran Norris, aiuteranno quindi una nuova generazione di Turner a sopravvivere a Dimmsdale con il tocco di magia tipico dei personaggi ideati da Butch Hartman tanti anni or sono.

E voi, cosa ne pensate del trailer di The Fairly Oddparents: Fairly Odder? Fateci sapere nei commenti.