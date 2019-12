Grandi star ne I Simpson: le voci di Cate Blachett e David Harbour nella stagione 31 e 32

Nel corso di trent'anni di messa in onda, I Simpson hanno da sempre abituato il pubblico alla presenza di guest-star all'interno della serie impegnati a ricoprire i ruoli più bizzarri. Questa volta la scelta è ricaduta sulle celebrità Cate Blanchett e David Harbour.

La lista degli attori e delle attrici apparse nello show di Fox è sconfinato. Si passa da coloro che hanno interpretato se stessi, come la band Aerosmith, a chi invece ha prestato la propria voce per altri personaggi, come fece Michelle Pfeiffer quando interpretò Mindy Simmons, o come accaduto con la più recente puntata a tema Avengers dove erano presenti anche i fratelli Russo ne I Simpson.

Questa volta tocca a Blanchett e Harbour che compariranno in due diversi episodi. L'attrice premio Oscar sarà presente nell'episodio The Way of Dog della trentunesima stagione, dando la propria voce al personaggio di Elaine, una psicologa canina che decide di dare una mano al cane della famiglia Simpson, il piccolo aiutante di babbo natale, caduto in depressione.

Per quel che riguardo l'interprete dello sceriffo Jim Hopper nella serie cult di Netflix Stranger Things, lo ritroveremo nell'episodio Undercover Burns della trentaduesima stagione. Harbour vestirà i panni di una versione alternativa del Signor Burns quando quest'ultima deciderà riceverà un corpo e una faccia nuova per poter agire sotto copertura dopo aver appreso di alcuni segni lasciati sul muro della centrale nucleare.

Per i fan della famiglia gialla ricordiamo che I Simpson saranno su Disney+, la piattaforma streaming di proprietà di Disney disponibile dal 12 novembre negli Stati Uniti e in arrivo il 31 marzo 2020 in Italia.