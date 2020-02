Ci sono due Moe in un vecchio episodio natalizio de I Simpson!

La possibilità di riguardare i vecchi episodi di uno show è un'arma a doppio taglio per le grosse produzioni. Prendiamo I Simpson, ad esempio: se da un lato i vecchi episodi della serie sono ormai veri oggetti di culto per i fan, allo stesso tempo questi ultimi non mancano mai di aguzzare la vista alla ricerca di errori o imperfezioni.

L'esempio non è casuale: proprio i fan de I Simpson hanno infatti scoperto un errore anche abbastanza evidente presente in un vecchio episodio natalizio dello show e passato incredibilmente inosservato per tutti questi anni.

L'episodio in questione è White Christmas Blues, direttamente dalla venticinquesima stagione della serie creata da Matt Groening, e la scena è quella durante la quale il sindaco Quimby raduna i cittadini di Sprinfield per annunciare la volontà di fare della città un'attrazione turistica. A parlare davanti al pubblico è anche Moe, e qui viene il bello: il barista di fiducia di Homer e co. è infatti presente anche tra la folla ad ascoltare il suo stesso discorso!

Il buon Moe è dunque in possesso di una macchina del tempo con la quale va e viene a piacimento? Molto più probabilmente si tratta di una leggerezza commessa in fase di produzione: nulla, comunque, che non possa essere perdonato. Nei mesi scorsi, intanto, lo showrunner Danny Elfman ha smentito la chiusura a breve de I Simpson.