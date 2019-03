Due nuove aggiunte nel cast del serial televisivo dedicato ad Alfred Pennyworth

Dopo aver visto la prima foto ufficiale di Jack Bannon nei panni di un giovane Alfred, Deadline annuncia ben due nuovi ingressi nel cast del serial televisivo Pennyworth.

Stando a quanto scrive il sito, l'attrice Emma Paetz (Gentleman Jack) è salita a bordo del progetto in un ruolo da protagonista mentre Jessica Ellerby (Lovesick) avrà un ruolo ricorrente. Ellerby interpreterà un personaggio chiamato The Queen di cui, al momento, non si sa praticamente nulla mentre la Paetz darà vita a Martha Kane, la donna che poi diventerà Martha Wayne.

A differenza di Gotham, Pennyworth è descritto come un serial su Batman senza i villain del Cavaliere Oscuro, ma che includerà la presenza di Jack Lo Squartatore. Bruno Heller, già dietro a Gotham, è lo showrunner di questo nuovo serial targato Epix attualmente in fase di realizzazione.

Jack Bannon interpreterà Alfred Pennyworth, leggendario maggiordomo di casa Wayne, al fianco di Ben Aldridge che, invece, sarà Thomas Wayne. Ambientato nella Londra degli anni sessanta, lo show comprenderà nel cast anche Paloma Faith (Bet Sykes), Jason Flemyng (Lord Harwood), Ryan Fletcher (Dave Boy) e Hainsley Lloyd Bennett (Bazza).

Danny Cannon, che co-produrrà la serie insieme a Heller, si occuperà anche di dirigere il pilot; la serie dovrebbe essere formata da 10 episodi totali. Pennyworth è ispirato al fumetto della DC creato da Bob Kane insieme a Bill Finger.