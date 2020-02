Due personaggi di Legends of Tomorrow si preparano a lasciare la squadra

Continuano i viaggi temporali dell'equipaggio della Waverider, ma presto in Legends of Tomorrow due personaggi diranno addio al resto del team. Nell'ultimo episodio andato in onda, Mortal Khanbat, li abbiamo visti coinvolti in uno di quelli che potrebbe essere tra i loro ultimi momenti.

L'addio di Brandon Routh alla serie del network The CW è una notizia che i fan delle leggende conoscevano già dallo scorso ottobre, quando era stato lo stesso attore ad annunciare la conclusione della sua presenza come regular. Stessa sorte per l'attrice Courtney Ford e per il suo personaggio, Nora Darhk, che non sarà più tra le presenza fisse all'interno del cast della serie.

Non si conosce ancora con esattezza l'ultimo episodio dove i due compariranno, ma dopo l'episodio andato in onda lo scorso 25 febbraio, è disponibile qualche dettaglio in più su cui poter speculare per capire quando e come avverrà l'addio.

In Mortal Khanbat Ray Palmer (Routh) cerca di aiutare Constantine (Matt Ryan), dopo che Astra Logue (Olivia Swann) ne ha alterato il destino, e per farlo coinvolge anche Nora (Ford) che cerca di guarire Constantine, ma alla fine fallisce nel suo intento. A questo punto, poco prima di andarsene, Nora e Ray si scambiano uno sguardo dal tono serio. Più avanti nella puntata di scopriamo pure che Ray confida a Costantine e Gary di voler sposare Nora.

La quinta stagione della serie appartenente all'Arrowverse viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 25 maggio all'interno della programmazione di Premium Action. Per ulteriori dettagli sullo show, vi lasciamo al promo del prossimo episodio di Legends of Tomorrow.