Due protagonisti di Agents of SHIELD chiedono ad ABC di presentare in anticipo la stagione

Continuano ad arrivare notizie sul finale di Agents of SHIELD, ma gli appassionati dei fumetti Marvel attendono con ansia l'uscita delle puntate inedite. Costretti a casa per la quarantena sono in molti a chiedere all'emittente televisiva ABC di anticipare la messa in onda dello show.

Anche in America si stanno organizzando periodi di quarantena, per evitare alti tassi di contagio da Coronavirus tra la popolazione. Diversi utenti di Twitter hanno quindi pensato di riuscire ad affrontare meglio il periodo in cui saranno costretti a casa rimanendo in compagnia dei protagonisti dello show incentrato sulla celebre agenzia Marvel. In particolare il messaggio di @chris_panico ha avuto un particolare successo, venendo ritwittato anche da due protagonisti dello show: stiamo parlando di Chloe Bennet e Clark Gregg.

Potete leggere il tweet in calce alla notizia, l'appassionato infatti scrive: "Dico solo ABC visto che siamo tutti in quarantena, magari potresti pubblicare prima la settima stagione di Agents of SHIELD. Chiedere non fa mai male!". Il network non ha commentato il messaggio, anche se non sappiamo se le puntate dello show siano già state completate o se sia ancora in lavorazione in fase di post produzione.

La data di uscita della serie è fissata per la prossima estate, nel frattempo vi segnaliamo questo promo di Agents of SHIELD.