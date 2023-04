Due serie Netflix battono ancora The Mandalorian tra gli show più visti in streaming

Come ogni settimana, Nielsen ha pubblicato i dati di riferimento delle serie più viste in streaming in assoluto e stavolta il periodo preso in esame riguarda la settimana che va dal 13 al 19 marzo scorso. Ancora una volta a dominare la classifica c'è Netflix che riesce a piazzare ben due serie nelle prime due posizioni, battendo The Mandalorian.

Nel corso di quella specifica settimana, come testimoniano i dati Nielsen, la serie You e Tenebre e Ossa hanno conquistato le prime due posizioni in classifica risultando essere gli show più visti della settimana. Staccato in terza posizione c'è The Mandalorian, che pur potendo contare su un numero di episodi maggiore di Tenebre e Ossa non ha avuto la stessa presa sul pubblico. Già la scorsa settimana,. You era saldamente prima in classifica.

Ormai sono settimane che la serie con Penn Badgley conquista la prima posizione in questa particolare classifica e non c'è da stupirsi se Netflix si sia affrettata ad annunciare la Stagione 5 di You (che sarà anche l'ultima).

A partire dalla prossima stagione, la showrunner Sera Gamble avrà un ruolo più ridotto come produttrice esecutiva, poiché si concentrerà su altri progetti. I produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. Lo le subentreranno come co-showrunner e hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che: "Lavorare con Greg e Sera su You è stato il punto culminante delle nostre carriere e siamo incredibilmente onorati che ci sia stato affidato l'ultimo capitolo della storia di Joe Goldberg".

Anche i creatori di You, Greg Berlanti e Sarah Schechter, sono intervenuti dichiarando: "Siamo così incredibilmente grati a Netflix, a Sera e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo show fin dall'inizio. Sera è una scrittrice e un partner brillante e rimarrà una parte fondamentale della famiglia di You come produttrice esecutiva. Intendiamo comunicarle ogni idea possibile della nostra azienda per gli anni a venire. Da quando i nostri amici di Alloy ci hanno portato questo fantastico libro di Caroline Kepnes, abbiamo sempre pensato a un viaggio di cinque stagioni. Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Mike e Justin mentre prendono le redini come co-showrunner e si preparano a riportare a casa Joe Goldberg".

La quinta stagnole di You, infatti, dovrebbe prevedere il ritorno di Joe negli Stati Uniti dopo la trasferta londinese della quarta stagione.