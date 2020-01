Previste solo due stagioni per The Walking Dead: World Beyond

A quanto pare AMC ha già le idee chiare: The Walking Dead World Beyond non andrà oltre le due stagioni . Il progetto prevede che la serie vada ad ampliare in maniera precisa l'universo post-apocalittico zombie senza eccedere nella durata.

La serie principale di The Walking Dead, con le sue undici stagioni all'attivo, inizia ad avere una longevità paragonabile soltanto a quella degli zombie che i protagonisti si trovano spesso ad affrontare. Per la gioia dei fan l'universo ideato da Robert Kirkman non sembra intenzionato a frenare la propria espansione in ambito televisivo, ma per quanto riguarda il nuovo spin-off intitolato World Beyond AMC avrebbe deciso di limitarsi a due sole stagioni.

La casa di produzione ha inoltre fatto sapere che la prima stagione sarà composta da dieci episodi, annunciando infine la data di uscita di TWD:World Beyond

La scelta di chiudere la serie relativamente presto e la quantità di episodi in programma, che avvicina il prodotto ai canoni delle miniserie, lasciano forse intendere che si tratterà di un progetto minore che dovrà andare ad incastrarsi in maniera precisa nell' ampio universo narrativo che AMC sta cercando di costruire, anche in relazione al film su Rick Grimes. Del resto è stato lo stesso Scott Gimple, noto supervisore del franchise, ad aver fatto intendere che ci saranno dei collegamenti ai film di The Walking Dead

Non ci resta che attendere per sapere come si svilupperanno i vari progetti, ma possiamo essere sicuri che per i prossimi anni gli zombie non mancheranno di certo.