Due versioni di Superman avranno molto da discutere in Crisi sulle Terre Infinite

Continuano le rivelazioni su Crisi sulle Terre Infinite: questa volta scopriamo che nel corso delle puntate dell'evento crossover dell'Arrowverse due personaggi molto simili si incontreranno per la prima volta.

A rivelarlo è il responsabile di questi ambiziosi episodi: stiamo parlando di Marc Guggenheim, che in un'intervista concessa ad Entertainment Weekly ricorda a tutti i fan che nei diversi universi sono presenti Ray Palmer e il Superman in versione "Kingdome Come", entrambi interpretati da Brandon Routh: "È molto divertente, perché Routh ha due personaggi diversi, Superman e Clark Kent, dico personaggi perché si comportano in modo molto differente. Avremo anche l'opportunità di vedere Brandon che recita con sé stesso, perché nel crossover è presente anche Ray Palmer. Abbiamo fatto di tutto per far incontra il Superman interpretato da Brandon Routh e Ray Palmer interpretato da Brandon Routh".

Siamo molto curiosi di vedere come si comporteranno i due personaggi, se si accorgeranno della loro grande somiglianza fisica o se decideranno di ignorare questo fenomeno inspiegabile. Ricordiamo che l'attacco dell'Anti-Monitor al multiverso dei fumetti DC andrà in onda a partire dal prossimo 8 dicembre, per concludersi a gennaio dopo una breve pausa. Inoltre abbiamo scoperto che in Crisi sulle Terre Infinite sarà presente un addio ad Oliver Queen, protagonista di Arrow e principale responsabile della creazione dell'Arrowverse.