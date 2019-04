Il duello tra Ahsoka e Darth Maul nel trailer di Star Wars: The Clone Wars 7

Durante la Star Wars Celebration in corso a Chicago in questi giorni è stato mostrato il nuovo trailer della serie animata Star Wars: The Clone Wars, giunta alla settima e ultima stagione. Nel corso del panel alla SWC, il produttore esecutivo Dave Filoni ha condiviso un trailer nuovo di zecca che è stato ufficialmente distribuito anche online.

L'intrigante video mostrato a Chicago vede il ritorno di personaggi come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Capitano Rex, Yoda e molti altri. Ma soprattutto il trailer mostra il combattimento tra Ahsoka Tano e Darth Maul.

Star Wars: The Clone Wars manca dal 2014, quando venne distribuita la sesta stagione ma era chiaro come una settima stagione fosse necessaria per proseguire alcune storie sviluppate nella serie.



Star Wars: The Clone Wars tornerà con dodici nuovi episodi sul servizio streaming Disney+. Anche se non è stata ancora ufficializzata la data della première, pare che il nuovo ciclo di episodi sia pronto entro la fine dell'anno; The Clone Wars nel 2019 sarà disponibile in streaming.

Prodotta da LucasFilm Animation e da George Luca in persona, Star Wars: The Clone Wars è ambientata nel corso delle guerre dei cloni e vede per protagonisti i Jedi della Repubblica, tra cui personaggi noti al grande pubblico oltre che ai fan di Star Wars, come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Mace Windu e Sith come Darth Sidious e il Conte Dooku.

Nel corso degli anni Star Wars: The Clone Wars è diventata la serie più seguita su Cartoon Network. In diversi momenti nel corso dell'ultimo Comic-Con a luglio lo show discusso era Clone Wars, soprattutto riguardo alla possibile produzione di una settima stagione. Che ora diventa realtà.