Duffer Brothers in proprio: un nuovo Death Note, spinoff di Stranger Things e molto altro

Dopo l'attesissimo debutto degli episodi finali di Stranger Things 4 e la quinta e ultima stagione in vista, i fratelli Duffer iniziano a gettare le basi per il loro futuro e creano Upside Down Pictures: tra i vari progetti, la nuova casa di produzione svilupperà anche lo spin-off di Stranger Things.

Stando a quanto riporta Deadline in esclusiva, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno dato vita alla Upside Down Pictures, prendendo in prestito il nome dall'universo narrativo della serie che li ha ormai elevati a celebrità. La società di produzione sarà guidata da Hilary Leavitt, con una lunga carriera nel mondo delle produzioni televisive e nello sviluppo di show come Orphan Black, Ozark, The Great e Shining Girls.

I fratelli Duffer hanno dichiarato che la Upside Down Pictures sarà guidata dalla volontà di creare quel tipo di storie che li hanno ispirati nella loro crescita, "storie ambientate in quel bellissimo incrocio tra l'ordinario e lo straordinario, dove il grande spettacolo può coesistere con un profondo lavoro sul personaggio, dove il cuore vince sul cinismo".

Se il primissimo impegno che li aspetta sarà lo sviluppo di Stranger Things 5, con la fondazione di questo nuovo studio i Duffer hanno rafforzato la loro partnership con Netflix, ampliando la platea di progetti per il futuro.

Oltre al già citato spin-off di Stranger Things, i due fratelli produrranno un'opera teatrale ambientata nel mondo e nella mitologia di Stranger Things prodotta da Sonia Friedman e Stephen Daldry, che ne sarà anche il regista.

Uscendo dal mondo anni '80 della serie Netflix, la Upside Down Pictures produrrà anche un nuovo adattamento live-action di Death Note, il celebre manga ideato e scritto da Tsugumi Oba e illustrato da Takeshi Obata che ha già avuto una sua versione anime nonché 3 film live-action, l'ultimo distribuito da Netflix nel 2017.

La nuova casa di produzione lavorerà anche a un'inedita serie creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, della quale non sono ancora noti i dettagli.

Infine i Duffer svilupperanno un adattamento seriale di Il Talismano, romanzo del 1984 scritto da Stephen King e Peter Straub. Creata dall'autore e produttore di Stranger Things Curtis Gwinn e prodotta in collaborazione con Paramount Television e la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, la serie racconterà la storia di un ragazzo che si sposta tra il New Hampshire e la realtà alternativa dei "Territori" alla ricerca del talismano che può salvare la vita di sua madre.

Anche se può ricordare Stranger Things, "è molto più fantasy, ha elementi di fantascienza e horror" ha dichiarato Matt Duffer. "Ha tutto ciò che amiamo e il miglior licantropo che si sia mai visto".

"Matt e Ross hanno un talento eccezionalmente unico e una visione chiara e nitida" ha affermato Ted Sarandos, dirigente di Netflix. "Sono attenti ai dettagli e non è un caso se Stranger Things ha incarnato lo spirito del tempo ed è diventato il fenomeno pop che è oggi. Siamo entusiasti di continuare a raccontare nuove storie con loro nella nuova Upside Down Pictures e di dare il benvenuto a Hilary Leavitt come nuova partner creativa".