I Duffer Brothers hanno svelato ogni film citato in Stranger Things

Non è un mistero che Stranger Things abbia basato buona parte delle proprie fortune su un citazionismo spinto quanto ben piazzato: il cinema degli anni '80 è stata una vera miniera d'oro da sfruttare per i Duffer Brothers, che sapientemente hanno saputo unire i continui riferimenti ad una trama solida e a personaggi ben caratterizzati.

A cercare di trovare tutte le citazioni presenti si rischia però seriamente di impazzire, tanti sono i film chiamati in causa! Nel caso voleste cimentarvi nell'impresa, però, ci pensano i Duffer Brothers stessi a correre in vostro aiuto. I due registi hanno infatti registrato per Wired un'intervista durante la quale hanno elencato praticamente ogni film citato nella fortunata serie.

La lista conta di ben ventisette titoli che accontenteranno probabilmente ogni palato: si va da Alien a Carrie, passando per Cujo, E.T., Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Fuga da New York, IT, Ghostbusters, Mad Max, Stand By Me e tanti, tanti altri classici del penultimo decennio del '900.

I protagonisti della serie, intanto, stanno cercando di mettersi in mostra anche in altri ambiti: da poco, infatti, Joe Keery ha debuttato con il suo primo singolo da solista sotto lo pseudonimo Djo. Le cose sembrano andare a gonfie vele anche nella vita privata: Charlie Heaton e Natalia Dyer hanno cominciato a parlare apertamente della loro relazione.