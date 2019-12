I Duffer stuzzicano i fan sul ritorno di Robin nella quarta stagione di Stranger Things

La terza stagione di Stranger Things ha riservato diverse novità riguardanti alcuni dei personaggi più amati dello show ma diversi fan si chiedono quale sarà il destino di uno dei ruoli più amati, Robin (Maya Hawke). I fratelli Duffer hanno parlato proprio del personaggio, rivelando tra l'altro alcuni dettagli sul suo futuro nella quarta stagione.

Nel corso di un Q&A sull'account ufficiale Twitter dei fratelli Duffer, alla domanda di un fan su Robin è arrivata la risposta dei Duffer, confessando:"Una linea narrativa nella stagione 4, quindi dovrai aspettare per avere quella risposta".

Tuttavia i Duffer hanno cancellato subito dopo il tweet, lasciando intendere che quanto rivelato avrebbe dovuto rimanere quantomeno segreto.

L'episodio finale della terza stagione di Stranger Things ha visto Robin assunta in un negozio di video a Hawkins; il tweet dei Duffer conferma indirettamente che una linea narrativa riguardo Robin ci sarà anche nella quarta stagione.



"I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things e siamo entusiasti d'espandere la nostra relazione con loro per portare la loro vivida immaginazione in altri progetti che i nostri membri adoreranno" ha dichiarato tempo fa Ted Sarandos, dopo il rinnovo della serie e l'ufficializzazione di nuovi progetti con Netflix "Non vediamo l'ora di vedere cos'hanno in serbo i Duffer fuori dal mondo del Sottosopra".

Nel frattempo è stato rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 4 mentre è stato ufficializzato che nella quarta stagione ci saranno nuovi personaggi.