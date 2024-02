Dune: Prophecy, tutto quello che dovete sapere sulla serie tv spin-off dei film

Oltre all'imminente Dune: Parte 2 e al futuro Dune: Messia, o Dune: Parte 3 se preferite, la saga di Denis Villeneuve tratta dal romanzo di Frank Herbert passerà anche in televisione grazie ad HBO e alla serie tv Dune: Prophecy.

In sviluppo per il servizio di streaming Max e annunciata con il titolo di Dune: The Sisterhood nel lontano 2019, mentre il primo film di Denis Villeneuve era ancora in lavorazione, la serie ha cambiato il nome di Dune: Prophecy e, sebbene al momento non ci siano indicazioni ufficiali in merito, dovrebbe uscire tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

La storia si concentrerà sulle origini delle Bene Gesserit, la sorellanza elitaria introdotta nel film di Denis Villeneuve, e si dice che sia ambientata circa 10.000 anni prima degli eventi dei film con Timothée Chalamet e Zendaya, fungendo essenzialmente da prequel alla saga cinematografica. Come per i film, Dune: Prophecy è prodotta da Legendary, con Alison Schapker nel ruolo di showrunner, scrittrice e produttrice esecutiva, con Denis Villeneuve rimasto in qualità di produttore esecutivo.

Seguendo gli standard imposti dai film, anche il cast di Dune: Prophecy sarà di prim'ordine, dato che include come protagonisti Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Marco Forte, Giada Anouka, Chris Masson, Jodhi May e Josh Heuston. Le riprese sono iniziate a novembre 2022 e si sono concluse a dicembre 2023, con Budapest e la Giordania scelte come location principali.

Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio. Per altri contenuti, scoprite cosa ha detto Denis Villeneuve sulla durata di Dune 2.