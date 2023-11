Dune, la serie tv spin-off cambia titolo: ecco quale sarà il nome ufficiale

La serie tv di Dune in lavorazione in casa HBO, che sarà legata all'universo cinematografico sviluppato dal regista Denis Villeneuve sulla base del famoso romanzo di Frank Herbert, ha ufficialmente cambiato titolo.

Precedentemente nota con il titolo provvisorio Dune: The Sisterhood, il titolo finale della serie tv sarà Dune: Prophecy: lo ha confermato in queste ore il CEO e chairman di HBO Casey Bloys, che ha anche spiegato che la produzione è attualmente in fase di completamento in Ungheria dato che le riprese della serie tv di Dune non hanno subito rallentamenti a causa degli scioperi.

Uno sviluppo certamente promettente, in termini di slancio per il franchise dopo la recente battuta d'arresto subita dal punto di vista cinematografico, con l'attesissimo Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve rinviato alla primavera del 2024 proprio a causa degli scioperi di Hollywood, più nello specifico per quello indetto dal sindacato degli attori SAG-AFTRA (che avrebbe impedito all'enorme cast del film di sponsorizzare in maniera adeguata l'ambiziosa produzione Warner Bros). Curiosamente, l'annuncio sul nuovo titolo della serie tv di Dune arriva proprio nei giorni in cui Dune 2 avrebbe dovuto esordire nei cinema di tutto il mondo.

Al momento Dune: Prophecy non ha ancora una data d'uscita, e non è dato sapere se la serie riuscirà ad andare in onda entro la fine del 2024 oppure se bisognerà aspettare direttamente il 2025. Vi terremo aggiornati.