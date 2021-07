Dune: The Sisterhood, annunciata la nuova showrunner della serie prequel

Nei prossimi tempi sentiremo parlare di Dune piuttosto spesso: l'universo nato dalla mente di Frank Herbert prenderà infatti vita non solo nel film di Denis Villeneuve in arrivo in autunno, ma anche nello show prequel che sbarcherà tra qualche tempo su HBO Max e sul quale, finalmente, sono trapelate alcune novità.

Più di un anno fa la produzione di Dune: The Sisterhood si era infatti arenata in seguito al forfait dello showrunner Jon Spaiths, troppo impegnato con l'adattamento cinematografico di Villeneuve per potersi dedicare anche alla parte televisiva del progetto.

Uno stop durato un bel po' di tempo e che ora, però, sembrerebbe esser stato finalmente aggirato: nelle ultime ore Warner ha infatti annunciato di aver ingaggiato Diane Ademu-John come showrunner della serie che esordirà in streaming su HBO Max. Quello di Ademu-John è un nome sicuramente noto agli utenti Netflix, avendo lavorato in passato a The Haunting of Bly Manor, ma anche a serie come The Originals, The Vampire Diaries ed Empire.

Dune: The Sisterhood ci permetterà di conoscere più a fondo le Bene Gesserit, le "streghe" appartenenti a una delle organizzazioni politiche e religiose più importanti e temute dell'universo creato da Frank Herbert. Qui, intanto, trovate l'ultimo, spettacolare trailer di Dune.