Dune: The Sisterhood, annunciati nuovi membri del cast della serie spin-off!

Mentre le riprese di Dune part II sono nel pieno HBO Max continua a lavorare alla produzione di Dune: The Sisterhood, serie tv spin off della saga di Denis Villeneuve. Secondo quanto trapelato ci sarebbero nuove interessantissime aggiunte al cast tutte al femminile.

Lo spin-off sarà tratto da uno dei diversi romanzi realizzati nel corso degli sull'universo di Dune. Parliamo in particolare di Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson ambientato quasi 10mila anni prima gli eventi che interessano gli Harkonnen e gli Atreides. La serie dovrebbe raccontare la fondazione e la nascita del complesso e sofisticato ordine delle Bene Gesserit che compare anche nel film di Villeneuve del 2021.

Oltre ad essere stati svelati i nuovi membri del cast sono stati annunciati anche i ruoli che ricopriranno. Sarah-Sofie Boussnina vestirà i panni della principessa Ynez, definita come un personaggio mangiato dai dubbi sul proprio destino. Shalom Brune-Franklin interpreterà una giovane Fremen fedele alla famiglia reale mentre Faoileann Cunningham interpreterà sorella Jen una delle acolite della sorellanza. A chiudere il casting abbiamo invece Aoife Hinds che interprerà sorella Emeline e Chloe Lea che interpreterà Lila, la più giovane della sorellanza.

Le riprese di Dune: The Sisterhood partiranno il mese prossimo distanziando di poco quelle del secondo capitolo dell'epopea spaziale di Denis Villeneuve. A dirigere i primi due episodi sarà il regista di Chernobyl quindi possiamo assicurarci un prodotto di qualità.

Rimanendo in tema vi proponiamo la nostra recensione di Dune capolavoro fantascientifico di Denis Villeneuve. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!