Dune: The Sisterhood, nuovi casting e nuova regista all'orizzonte per la serie

Il franchise di Dune, dopo il terribile film del 1984 diretto da David Lynch, è tornato alla ribalta grazie alla pellicola del 2020 diretta da Denis Villenueve. Il tanto successo riscontrato ha permesso infatti l'espansione dell'universo attraverso altri progetti, come Dune: The Sisterhood.

Poco tempo fa alcune aggiunte al cast dello show hanno dovuto abbandonare il progetto, stiamo parlando di Shirley Anderson e Indira Varma, che ha rinunciato a causa di alcune divergenze produttive.

Al loro posto, sembra che siano già pronte ad iniziare a lavorare Olivia Williams e Jodhi May, conosciuta per il suo ruolo nello show originale Netflix The Witcher.

Oltre a questi importanti cambiamenti per quanto riguarda alcuni interpreti dello spettacolo, quest'ultimo si avvarrà anche di una nuova regista, ossia Anna Foerster, che dirigerà numerose puntate dello show, inclusa quella pilota.

Dune: The Sisterhood si ambienta diecimila anni prima dell'arrivo di Paul Atreides, e segue le sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità, e fondano la leggendaria setta delle Bene Gesserit.

Lo show sarà un adattamento diretto di Sisterhood of Dune, romanzo scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

