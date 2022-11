Dune: The Sisterhood, si dimette la co-showrunner della serie prequel!

Diane Ademu-Johh, inizialmente scelta come co-showrunner della serie prequel Dune: The Sisterhood, si è dimessa dal proprio incarico. Tuttavia Adamu-John rimarrà coinvolta nel progetto in un ruolo creativo differente da quello precedentemente ricoperto. La notizia giunge proprio nei giorni in cui ha preso il via la produzione.

Le riprese di Dune: The Sisterhood sono iniziate martedì a Budapest e ora Alison Schapker rimarrà l'unica showrunner del progetto tv.

Ambientata 10.000 anni prima dell'avvento di Paul Atreides, la serie prequel esplora l'universo del franchise con gli occhi di un misterioso ordine femminile chiamato Bene Gesserit. Dotate di straordinarie capacità grazie alla loro padronanza del corpo e della mente, le trame delle affiliate al Bene Gesserit si intrecciano con la politica e gli intrighi dell'Impero, e le condurranno sull'enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.



Il cast della serie basata sul romanzo Sisterhood of Dune di Frank Herbert, comprende nel cast nomi del calibro di Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma, Travis Fimmel, insieme a Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea.

Chi non conosce la storia dell'universo di Frank Herbert, si chiede: sarà possibile vedere la serie prequel senza aver visto Dune, uscito nelle sale nel 2021? Il film diretto da Denis Villeneuve avrà un seguito nella Parte 2 attualmente in lavorazione, con il ritorno di Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista della trama, Paul Atreides.