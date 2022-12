Dune The Sisterhood, due nuovi ingressi nella serie prequel: ecco chi interpreteranno!

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Mark Strong, il cast di Dune: The Sisterhood accoglie due new entry. Josh Heuston e Edward Davis si sono infatti uniti alla serie che fungerà da prequel al film di Denis Villeneuve in quanto ambientato migliaia di anni prima dell'arrivo di Paul Atreides (Timothee Chalamet) e della sua casata sul pianeta Dune.

Secondo quanto riportato da Variety, entrambi gli attori saranno personaggi regular del cast. Heuston dovrebbe interpretare Constantine, descritto come il figlio illegittimo del personaggio di Strong, l'Imperatore Javicco Corrino. Il personaggio è descritto come "combattuto tra la ricerca dell'approvazione del padre e la propria felicità"; Davis interpreterà Harrow Harkonnen, descritto come un "politico in ascesa proveniente da una famiglia un tempo grandiosa, che nutre il forte desiderio di elevare la sua casata alla sua antica gloria".

La serie è attualmente in produzione e al momento non ha una data di uscita confermata. Heuston e Davis vanno ad aggiungersi a Emily Watson, Shirley Henderson, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Travis Fimmel, Indira Varma, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea nel cast.

Il regista Jonah Renck ha confermato l'inizio delle riprese di Dune The Sisterhood tramite Instagram tre settimane fa:

"Oggi cominciamo a girare Dune: The Sisterhood per HBO Max. Attraverso macchinazioni che hanno luogo millenni prima della storia che voi tutti conoscete, ci inoltreremo nella congrega che un giorno sarà conosciuta come Bene Gesserit. Ripetete con me: 'Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta all'oblio totale'" si legge nel post pubblicato dal regista.

Dune: The Sisterhood, che potrà contare anche sulla star di Game of Thrones Indira Varma, ci permetterà dunque di conoscere più a fondo la storia delle misteriose e potentissime Bene Gesserit. La direzione è chiara, dunque: resta da vedere, ovviamente, se anche sul piccolo schermo Dune replicherà la magnificenza ammirata nel film di Denis Villeneuve.

Parallelamente, si sono concluse le riprese di Dune Parte 2, che arriverà al cinema nel novembre 2023.