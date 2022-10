Dune: The Sisterhood, Emily Watson e Shirley Henderson guideranno lo show!

Abbiamo da poco scoperto chi sarà il regista di Dune: The Sisterhood, serie tv spin-off del lungometraggio firmato da Denis Villeneuve lo scorso anno. Adesso scopriamo che a guidare il cast saranno Emily Watson e Shirley Henderson.

Watson e Henderson nella serie interpreteranno rispettivamente Valya Harkonnen e Tula Harkonnen, le incredibili sorelle Harkonnen, che sono salite al potere nella Sorellanza, un'organizzazione segreta di donne. Il prodotto ci porterà dunque circa 10000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, e vedrà le due protagoniste sfidare delle forze del male per il futuro dell'umanità e fondare la leggendaria setta conosciuta come Bene Gesserit.



La serie co-prodotta da HBO Max e Legendary Television è stata creata da Diane Ademu-John che ne è scrittrice, co-showrunner insieme ad Alison Schapker e produttrice esecutiva. In cabina di produzione vedremo anche Denis Villeneuve, coinvolto a pieno titolo nel progetto che interesserà sicuramente il suo prossimo film. Con lui anche Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron e Cait Collins, insieme all'autore Brian Herbert.

The Sisterhood è ancora un work in progress e in molti si chiedono quando potremo vedere lo show, anche in relazione alla Parte Due di Dune che ha già una data fissata per Novembre 2023.