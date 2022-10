Dune: The Sisterhood, Indira Varma si unisce al cast della serie prequel!

Mentre i fan di tutto il mondo attendono con trepidazione l'arrivo di Dune: Parte 2, l'universo cinematografico ispirato alla saga ideata dai romanzi di Frank Herbert continua ad espandersi in molte direzioni diverse, tra cui quella televisiva di Dune: The Sisterhood, che proprio in queste ore ha dato il benvenuto a un nuovo membro del cast.

Dopo aver annunciato Emily Watson e Shirley Henderson come protagoniste dello show, infatti, HBO ha deciso di puntare su un altro nome che dovrebbe risultare decisamente familiare al grosso del pubblico, in particolare ai fan avvezzi agli universi di Game of Thrones e Star Wars: stiamo parlando di Indira Varma, che interpreterà l'Imperatrice Natalya.

Varma, come probabilmente ricorderete, salì alla ribalta alcuni anni fa grazie al ruolo di Ellaria Sand in Game of Thrones; più recentemente, l'attrice è però apparsa anche in serie come Carnival Row e Obi-Wan Kenobi, mentre a breve la ritroveremo sul grande schermo in occasione dell'attesissimo Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte I.

Insomma, una carriera in continua ascesa che troverà presumibilmente in Dune: The Sisterhood terreno fertile per guadagnare ulteriori punti; attori a parte, comunque, vi ricordiamo che sarà il regista dell'acclamatissima Chernobyl a dirigere i primi due episodi della serie prequel del film di Denis Villeneuve.