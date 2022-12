Dune: The Sisterhood, Mark Strong sarà l'Imperatore Javicco Corrino!

Mentre cresce esponenzialmente l'hype per Dune - Parte 2, l'universo cinematografico tratto dai romanzi di Frank Herbert continua a prender forma in tante direzioni, tra cui quella che porta al piccolo schermo: i lavori su Dune: The Sisterhood procedono incessanti, come dimostra la nuova aggiunta al cast comunicata in queste ore.

Pochi giorni dopo l'annuncio del via alle riprese di Dune: The Sisterhood, infatti, HBO annuncia l'ingresso nel cast di Mark Strong, che nello show andrà a dar volto all'Imperatore Javicco Corrino, "uomo chiamato a governare l'Imperium e a salvaguardare una fragile pace" secondo quanto recita la descrizione del personaggio.

Strong, comunque, non è l'unica new entry annunciata in giornata: faranno infatti parte di Dune: The Sisterhood anche Jade Anouka nel ruolo di Sorella Theodosia ("adepta di grande talento della Sorellanza che nasconde un pericoloso segreto sul suo passato") e Chris Mason in quello di Kieran Atreides ("le cui ambizioni di essere all'altezza del nome della sua famiglia verranno messe a rischio dall'inaspettato legame formato con un membro della famiglia reale").

Vedremo quando finirà il tempo degli annunci e potremo finalmente toccare con mano questa serie che ci narrerà la nascita della congrega delle Bene Gesserit: proprio pochi giorni fa, intanto, Dune: The Sisterhood ha perso la sua co-showrunner.