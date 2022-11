Dune: The Sisterhood, è necessario vedere il film di Villeneuve prima della serie HBO Max?

Le riprese di Dune - Parte Due sono attualmente in corso e presto entrerà in produzione la serie Dune: The Sisterhood prodotta da Warner Discovery per HBO Max. Dopo l'ingresso nel cast di Travis Fimmel, la produttrice esecutiva dello studio Sarah Aubrey ha cercato di fare chiarezza sulla precisa timeline in cui sarà ambientato lo serie prequel.

Secondo le parole della produttrice, non sarà necessario recuperare il primo Dune di Villeneuve per godersi la nuova serie. "Penso che comunque dovreste perché è grandioso, ma Dune: The Sisterhood è un prequel ambientato migliaia di anni prima dei due film di Denis Villeneuve".

Dune: The Sisterhood sarà interpretato da Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma, Travis Fimmel, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea. Diane Ademu-John è creatrice, sceneggiatrice, co-showrunner e produttrice esecutiva. Alison Schapker è co-showrunner e produttrice esecutiva. Johan Renck, vincitore di un Emmy per Chernobyl, dirigerà i primi due episodi e anche lui sarà produttore esecutivo. Il soggetto della serie è stato scritto da Jon Spaihts, che si è già occupato dello script del Dune cinematografico.

L'omonima Sorellanza che dà il nome allo show sarà una versione iniziale della setta mistica Bene Gesserit, che usa le sue abilità magiche per plasmare il futuro dell'universo di Dune nel canone principale, con la serie che racconterà la storia della creazione del gruppo. The Sisterhood ha come protagoniste Emily Watson nel ruolo di Valya Harkonnen e Shirley Henderson in quello di Tula Harkonnen, lontane antenate del barone Vladimir Harkonnen ai tempi di Dune (la serie si svolge 10.000 anni prima dell'arrivo di Paul Atreides, nel film interpretato da Timothée Chalamet) mentre "combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità".

Ricordiamo che l'uscita di Dune - Parte Due è stata anticipata di poco nelle sale e arriverà nel novembre del 2023, esattamente tra un anno.