Dune: The Sisterhood, parla Denis Villeneuve: 'È un work in progress'

I fan di Dune avranno pane per i loro denti nel corso dei prossimi anni: il successo del film di Denis Villeneuve non ha solo spalancato le porte alla produzione di un sequel basato sul secondo libro di Frank Herbert, ma ha anche fatto sì che si tornasse a parlare della serie TV prequel già in lavorazione.

Proprio la scorsa estata era stata annunciata la nuova showrunner di Dune: The Sisterhood, la serie TV HBO che ci permetterà di approfondire la nostra conoscenza delle Bene Gesserit, l'organizzazione politica e religiosa di cui fa parte anche la Lady Jessica interpretata da Rebecca Ferguson nel film con Timothée Chalamet e Oscar Isaac, ma da allora non abbiamo più avuto notizie particolarmente concrete sullo stato della lavorazione dello show.

A parlarne in queste ore è stato però lo stesso Denis Villeneuve, che ha comunque preferito non sbottonarsi troppo sull'argomento: "Vedremo cosa succede. La serie TV è un work in progress, stiamo andando avanti" sono state le parole del regista; nei giorni scorsi anche il co-sceneggiatore di Dune aveva parlato della serie, ammettendo di non essere autorizzato a rilasciare troppe informazioni.

La speranza, comunque, è che tra grande e piccolo schermo venga mantenuta l'indiscutibile qualità del film uscito in sala nel 2021! A tal proposito, lo stesso Villeneuve si è recentemente detto entusiasta delle nomination di Dune agli Oscar.