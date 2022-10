Dune: The Sisterhood, le riprese partiranno il mese prossimo a Budapest!

Warner, HBO e Denis Villeneuve continuano a lavorare instancabilmente sull'universo di Dune: il successo del film con Timothée Chalamet e Zendaya ha fatto sì che la macchina produttiva si mettesse in moto al massimo del rendimento, sbloccando non solo la seconda parte del film, ma anche la serie prequel Dune: The Sisterhood.

Dopo aver accolto nel cast Indira Varma solo poche ore fa, dunque, proprio lo show targato HBO Max che ci permetterà di approfondire la storia delle Bene Gesserit ha finalmente ricevuto il via libera per l'inizio delle riprese, che stando a quanto riportato dalle principali testate dovrebbero prendere il via il prossimo novembre.

Le riprese di Dune: The Sisterhood si svolgeranno a Budapest, vale a dire proprio dove, nello stesso periodo, Denis Villeneuve sarà occupato a girare Dune: Parte 2, il film che narrerà la seconda parte del primo libro del ciclo di Frank Herbert. Una coincidenza che non andrà comunque avanti per tutta la durata della lavorazione, dal momento in cui la troupe del film si sposterà prima in Giordania e poi in altri luoghi ancora.

Vedremo se lo show HBO sarà all'altezza della controparte cinematografica, considerata finora tra le più maestose opere fantascientifiche degli ultimi vent'anni almeno! Le garanzie, comunque, ci sono: i primi episodi di Dune: The Sisterhood verranno diretti dal regista di Chernobyl.