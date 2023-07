Dune: The Sisterhood, le riprese riprenderanno nonostante lo sciopero degli attori

Nonostante l'annuncio dello sciopero degli attori a Hollywood, che va così ad aggiungersi a quello degli sceneggiatori in vigore da maggio, non influirà sulle riprese di Dune: The Sisterhood, la serie prequel del kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve che a novembre tornerà con la seconda parte. Le riprese riprenderanno il prima possibile.

La serie prequel di Dune: The Sisterhood riprenderà le riprese molto presto, anche se diversi progetti sono stati bloccati dallo sciopero della SAG-AFTRA appena iniziato. Secondo un nuovo articolo, Dune: The Sisterhood riprenderà la produzione a Budapest "da un giorno all'altro", dopo una pausa pre-pianificata per tener conto delle condizioni invernali in Ungheria.

Dune: The Sisterhood si unisce allo spin-off della HBO Game of Thrones House of the Dragon e a Industry nel gruppo di quelle produzioni che continueranno a girare durante lo sciopero, perché le loro produzioni sono composte quasi esclusivamente da attori con contratto Equity, con solo alcuni membri della SAG-AFTRA. Secondo le linee guida pubblicate giovedì dalla SAG-AFTRA, i membri del sindacato che lavorano con contratti Equity non devono interrompere il loro lavoro in questo momento.

Nel frattempo, Warner ha pubblicato il nuovo trailer di Dune Parte 2, nelle sale il prossimo novembre.

Lo scorso febbraio, era stata annunciata l'uscita di Shirley Henderson e il regista dei primi due episodi, Johan Renck. Si prevedeva che la serie dovesse subire una pausa a causa di questi cambiamenti, e all'epoca le notizie indicavano che il ritardo poteva arrivare fino a sette mesi. Queste uscite di scena si sono verificate dopo l'abbandono della showrunner Diane Ademu-John, che aveva lasciato la serie poco prima dell'inizio della produzione a fine novembre, il che avrebbe portato a importanti riscritture.

Secondo quanto riportato, lo stile di regia di Renck non era in linea con la visione di Max per lo show ed era stato percepito come un "allontanamento" dallo stile dei film di Denis Villeneuve. Recentemente è stato anche riferito che la star di The Crown Olivia Williams e Jodhi May di The Witcher sono entrate a far parte della serie, che al momento ha il titolo provvisorio di Dune: The Sisterhood. La Williams interpreterà il ruolo di Tula Harkonnen, dopo che Shirley Henderson ha abbandonato la parte nel febbraio di quest'anno. May, invece, sostituirà la star di Game of Thrones e Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Indira Varma, che era stata scritturata per il ruolo dell'imperatrice Natalya, ma che, secondo quanto riferito, ha rinunciato alla parte a causa di un conflitto di programmazione.