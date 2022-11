Dune: The Sisterhood, al via le riprese della serie HBO Max!

Mentre il mondo intero attende di rivedere Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides in Dune - Parte 2, Warner Bros. Discovery si porta avanti con il lavoro e comincia a concretizzare le successive diramazioni del franchise, dando ufficialmente il via alla produzione di Dune: The Sisterhood.

Dopo aver annunciato l'ingresso di Travis Fimmel nel cast della prima serie TV tratta dall'universo di Frank Herbert, HBO Max ha infatti lasciato al regista dei primi due episodi Johan Renck l'onore di rendere noto tramite Instagram l'inizio delle riprese di Dune: The Sisterhood, in linea con quanto già preventivato il mese scorso.

"Oggi cominciamo a girare Dune: The Sisterhood per HBO Max. Attraverso macchinazioni che hanno luogo millenni prima della storia che voi tutti conoscete, ci inoltreremo nella congrega che un giorno sarà conosciuta come Bene Gesserit. Ripetete con me: 'Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta all'oblio totale'" si legge nel post pubblicato dal regista.

Dune: The Sisterhood, che potrà contare anche sulla star di Game of Thrones Indira Varma, ci permetterà dunque di conoscere più a fondo la storia delle misteriose e potentissime Bene Gesserit. La direzione è chiara, dunque: resta da vedere, ovviamente, se anche sul piccolo schermo Dune replicherà la magnificenza ammirata nel film di Denis Villeneuve.