Dune: The Sisterhood, la serie prequel HBO perde regista e protagonista in un colpo solo!

Non finiscono i guai produttivi per Dune: The Sisterhood, prequel che narrerà gli eventi di migliaia ai anni prima rispetto alla narrazione del film di Denis Villeneuve. Dopo l'uscita di scena di una delle showrunner della serie HBO, hanno abbandonato il progetto anche il regista Johan Renck e una delle attrici protagoniste Shirley Henderson.

Come riportato da Deadline, il regista Johan Renck (Chernobyl) ha lasciato la produzione dopo aver inizialmente firmato per dirigere i primi due episodi. Inoltre, la protagonista Shirley Henderson, che avrebbe dovuto interpretare Tula Harkonnen, ha abbandonato la serie. Di conseguenza, la produzione di Dune: The Sisterhood è stata sospesa in attesa di trovare un sostituto per Renck e di operare un recast per il ruolo di Tula. Un'altra tegola per lo show dopo l'addio della co-showrunner Diane Ademu-John che si è dimessa prima dell'inizio delle riprese, con Alison Schapker diventata nel frattempo l'unica showrunner.

Ecco la dichiarazione di HBO Max nel comunicato ufficiale: "Dato che Dune: The Sisterhood è entrato in una pausa pre-programmata, sono stati apportati alcuni cambiamenti creativi alla produzione nel tentativo di realizzare la migliore serie possibile e di rimanere fedeli al materiale di partenza. Johan Renck ha completato il suo lavoro sulla serie e verrà assunto un nuovo regista; di comune accordo, Johan passerà ad altri progetti. Inoltre, Shirley Henderson lascerà la serie e non interpreterà più Tula Harkonnen".

Secondo alcune fonti, l'addio di Ademu-John prima dell'inizio della produzione di Dune: The Sisterhood avrebbe esercitato troppe pressioni su Schapker che pare abbia dovuto lavorare ad ingenti riscritture dei copioni. Renck avrebbe lasciato il progetto perché il suo stile registico non corrispondeva alla visione della HBO Max, mentre non è ancora chiaro il motivo dell'abbandono di Henderson.

Ci sono notizie contrastanti sul perché le riprese di Dune: The Sisterhood siano state posticipate; alcuni sostengono la pausa fosse stata già programmata in precedenza, mentre altre fonti suggeriscono che è stata posticipata di sette mesi per dare a Schapker il tempo di rielaborare adeguatamente la sceneggiatura.