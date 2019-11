Dune: The Sisterhood, la serie spin-off del film di Villeneuve perde lo showrunner

Come conseguenza della conferma di Jon Spaihts alla scrittura anche del sequel dell'annunciato nuovo adattamento di Dune a firma Denis Villeneuve, lo sceneggiatore ha dovuto fare un passo indietro sull'altro progetto su cui era al lavoro, lo spin-off Dune: The Sisterhood.

Spaihts, che ha scritto il nuovo adattamento di Dune insieme a a Villeneuve e a Eric Roth è stato confermato anche alla sceneggiatura del potenziale sequel della pellicola che uscirà nel 2020 e per questo darà la precedenza proprio a quest'ultimo progetto, dovendo per forza di cose rinunciare alla stesura degli script per Dune: The Sisterhood, che ora necessiterà subito di un nuovo showrunner per mantenere inalterati i tempi di consegna prestabiliti, che subiranno probabilmente delle alterazioni.

A quanto pare, secondo quello che è stato scritto sull'Hollywood Reporter, la Legendary TV - che produce lo spin-off così come il film di Dune - era rimasta insoddisfatta da quanto consegnato da Spaihts e lo ha rimosso dal timone permettendogli di focalizzarsi esclusivamente sul sequel di Dune, che lo ricordiamo è un adattamento del primo romanzo di Frank Herbert diviso in due parti, la prima delle quali arriverà al cinema nel novembre 2020.

La serie era stata confermata da WarnerMedia lo scorso giugno; la serie, secondo quanto specificato dal report, co-esisterà con il film in preparazione sempre alla Warner e alla Legendary Pictures e fa parte di un piano editoriale che comprenderà anche l'arrivo di videogame, contenuti esclusivi digitali e serie a fumetti. Proprio per rimarcare la connessione diretta tra questa nuova serie televisiva e il film di Dune in arrivo e attualmente in fase di riprese, alla regia del pilot ci sarà proprio Denis Villeneuve, che svolgerà anche il ruolo di produttore esecutivo dello show.

Dune, che ha un cast composto da star come Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Javier Bardem, è prevista per il 20 novembre 2020. Dune: The Sisterhood arriverà invece prossimamente su HBO Max, servizio di streaming di WarnerMedia che verrà lanciato nel maggio 2020.