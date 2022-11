Dune: The Sisterhood, Travis Fimmel di Vikings nel cast della serie prequel di HBO Max

Secondo quanto riportato da Variety, Travis Fimmel, star di Vikings, si è unito al cast della serie prequel di Dune di Denis Villeneuve, intitolata Dune: The Sisterhood. Lo show sarà trasmesso e diffuso da HBO Max, con le riprese che dovrebbero essere ormai imminenti. Fimmel e HBO Max avevano già collaborato per la serie Raised by Wolves.

Fimmel si è unito alla serie nel ruolo di Desmond Hart, un "soldato carismatico con un passato enigmatico, che cerca di ottenere la fiducia dell'Imperatore a spese della Sorellanza". Questa piccola biografia richiede qualche spiegazione per chi non è aggiornato sulla mitologia di base di Dune, ma la versione breve è che sembra che sarà un villain.

L'omonima Sorellanza che dà il nome allo show sarà una versione iniziale della setta mistica Bene Gesserit, che usa le sue abilità magiche per plasmare il futuro dell'universo di Dune nel canone principale, con questa serie che racconterà la storia della creazione del gruppo. The Sisterhood ha come protagoniste Emily Watson nel ruolo di Valya Harkonnen e Shirley Henderson in quello di Tula Harkonnen, lontane antenate del barone Vladimir Harkonnen ai tempi di Dune (la serie si svolge 10.000 anni prima dell'arrivo di Paul Atreides, nel film interpretato da Timothée Chalamet) mentre "combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità".

Quindi, se il Desmond Hart di Fimmel sta cercando di minare la Sorellanza, dovrebbe essere un antagonista, almeno se si parte dal presupposto che i personaggi principali della serie sono quelli per cui si dovrebbe fare il tifo.

Dune: The Sisterhood vedrà nel cast anche Indira Varma, Sara-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea. Diane Ademu-John è la creatrice dello show e condivide questo ruolo con Alison Schapker. Johan Renck dirigerà il primo episodio mentre Denis Villeneuve è a bordo del progetto in qualità di produttore esecutivo.

Ricordiamo che l'uscita di Dune - Parte Due è stata anticipata di poco nelle sale e arriverà nel novembre del 2023, esattamente tra un anno.