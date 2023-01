Dungeons & Dragons: Paramount+ ordina la serie live-action tratta dal gioco fantasy!

Diversi mesi fa vi avevamo parlato per la prima volta della serie televisiva di Dungeons & Dragons, che sapevamo essere stata affidata al regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber e che ai tempi non aveva ancora trovato un acquirente. Ebbene, le carte in tavola sono finalmente cambiate.

Infatti, Paramount+ ha ufficialmente dato il via libera alla produzione dello show tratto dal celebre gioco di ruolo fantasy, che sarà composto da otto episodi. Thurber ha già scritto la sceneggiatura del pilot ed è pronto a dirigere il primo episodio. La serie sarà una coproduzione tra eOne e Paramount Pictures, che vi ricordiamo hanno anche co-prodotto e co-finanziato il film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, in uscita il prossimo 31 marzo.

A supervisionare la serie per eOne sarà Gabriel Marano, l'EVP Scripted Television della compagnia. L'adattamento televisivo del franchise è stato uno degli obiettivi principali fissati da eOne sotto il presidente di Global Television Michael Lombardo, dopo l'acquisizione della società nel 2019 da parte di Hasbro. La serie live-action sarà il progetto televisivo più ampio di sempre dello studio, pronto a lanciare sullo schermo un vero e proprio universo di "Dungeons & Dragons".

