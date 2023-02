Dungeons & Dragons, in arrivo una seconda serie tv sviluppata da Joe Manganiello?

Non solo la serie tv di Paramount Plus per il franchise di Dungeons & Dragons, dato che a quanto pare il famoso gioco di ruolo fantasy arriverà sul piccolo schermo anche grazie all'attore Joe Manganiello.

La star, la cui passione per Dungeons & Dragons è ben nota, ha rivelato l'esistenza del progetto nel nuovo video con Black Forest Wood Company, durante il quale viene installano un enorme tavolo da gioco nella nuova casa dell'attore. Nel corso del filmato, che potete trovare in calce all'articolo, Manganiello racconta del suo continuo coinvolgimento con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons.

"Lavoro di continuo per Dungeons & Dragons", afferma l'attore. "Anzi, a dire il vero, in questo periodo sto girando un documentario e sto sviluppando uno show televisivo per loro." Manganiello ha anche fatto pubblicità al suo torneo settimanale di D&D, solitamente pieno di celebrità e artisti del calibro di Tom Morello, Vince Vaughn e Paul Wight (conosciuto con il nome d'arte di Big Show nel mondo della WWE). Tra l'altro non è la prima volta che l'attore prova a sviluppare un progetto per il franchise, dato che nel 2017 parlò di una sceneggiatura di un film di D&D che aveva scritto con John Cassel, per un progetto purtroppo per lui naufragato. Riuscirà questa volta a concretizzare i propri piani?

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Dungeons & Dragons L onore dei ladri, nuovo film live-action del franchise in uscita dal 31 marzo.