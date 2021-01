Dungeons & Dragons, in arrivo una serie TV scritta dallo sceneggiatore di John Wick

Il franchise di Dungeons & Dragons sta per espandersi a quanto pare, dopo che Chris Pine è stato scelto come protagonista per il tanto atteso reboot della Paramount, adesso sembra che Hasbro ed eOne stiano pensando ad una serie tv per la gioia di tutti gli appassionati.

The Hollywood Reporter annuncia che un nuovo spettacolo di Dungeons & Dragons è attualmente in lavorazione con lo sceneggiatore di John Wick, Derek Kolstad, che sta scrivendo la sceneggiatura. Non sappiamo però se la serie sarà collegata al film in uscita nel 2022, anche se forse dobbiamo presumere che sia così.



Il ruolo di Chris Pine nel film è ancora misterioso, Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Game Night) stanno dirigendo il reboot le cui riprese dovrebbero iniziare a breve e per ora questo è tutto ciò che sappiamo sul film.



The Hollywood Reporter afferma inoltre che eOne è alla ricerca di altri sceneggiatori per "sviluppare vari progetti" nell'universo di Dungeons & Dragons confermando la moda in vigore attualmente di lanciare nuovi franchise su più piattaforme, ma non sappiamo se ciò comprende solo nuove serie tv.



Kolstad ha recentemente lavorato anche all’attesissima serie The Falcon and the Winter Soldier che debutterà il 19 marzo 2021 su Disney+.



In attesa di sviluppi, che cosa ne pensate di una serie tv di Dungeons & Dragons? Fatecelo sapere nei commenti!