Dungeons & Dragons, Hasbro al lavoro sulla serie TV live-action

Hasbro sta lavorando ad una serie live-action di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso al mondo. L'annuncia arrivata direttamente dal CEO della compagnia Brian Goldner, il quale ha confermato che il progetto è alle prime fasi dello sviluppo.

"Il team sta lavorando ad un paio di approcci differenti, perché c'è tantissima mitologia nel canone di Dungeons & Dragons per la realizzazione di una serie live-action" ha dichiarato Goldner. "C'è stato molto interesse intorno al progetto. Abbiamo parlato con diversi streamer globali ed emittenti televisivi che si sono dimostrati interessati nei confronti di Dungeons & Dragons."

Per quanto riguarda il grande schermo, Goldner ha poi rivelato che l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons si trova attualmente in fase di pre-produzione in vista di un'uscita prevista nel 2022. Il film è stato affidato alla regia di Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che ad inizio 2020 hanno confermato di essere al lavoro sulla sceneggiatura. Ricordiamo che lo scorso maggio si è unito alla produzione della pellicola anche l'ex Marvel Studios Jeremy Latcham.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, il brand di Dungeons & Dragons ha registrato un aumento delle vendite del 20% rispetto ai dati dello scorso anno. Questo anche grazie alle limitazioni imposte dalla pandemia, che hanno risvegliato l'interesse di molti nei confronti del mondo fantasy.