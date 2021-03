Dungeons & Dragons: Nella serie TV sarà presente l'Underdark

Era già stato annunciata la serie TV dedicata a Dungeons & Dragons, scopriamo quindi qualche dettaglio in più riguardo lo show grazie ad una intervista allo scrittore John Kolstad, famoso per aver lavorato alla sceneggiatura dei film di John Wick.

Lo scrittore ha discusso con i giornalisti di Collider della sua passione per il famoso gioco di ruolo e tra le varie domande ha anche risposto ad una che riguarda i collegamenti tra la serie e il film con Chris Pine, Michelle Rodriguez e tanti altri attualmente in produzone. Ecco il suo commento a riguardo: "Vuoi che tutti questi progetti abbiano successo perché fa solo bene al franchise. Se questo grande film che costa sul miliardo di dollari funziona, bene, perché voglio che la mia serie rimanga un po' nell'ombra e vada in profondità fino a raggiungere l'Underdark". I numerosi fan dell'ambientazione di Dungeons & Dragons hanno subito iniziato a speculare su questa citazione, curiosi di scoprire come sarà esplorato questo originale luogo.

Per chi non lo conoscesse, l'Underdark è un ampio territorio sotterraneo, composto da numerose caverne abitate da creature mostruose e molto pericolose nonché patria dei drow. In attesa di scoprire altri dettagli sullo show vi lasciamo con una notizia con altri nomi degli attori presenti nel film di Dungeons & Dragons.