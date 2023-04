Dungeons & Dragons, il produttore di Deadpool sarà showrunner della serie tv Paramount+

La serie tv live-action di Dungeons & Dragons, ufficialmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Paramount+, ha trovato il suo showrunner.

Come riportato in esclusiva da Deadline, la serie sarà sviluppata dal produttore di Deadpool Drew Crevello, che lavorerà agli episodi al fianco del creatore del progetto Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice: Thurber ha già critto la sceneggiatura per l'episodio pilota dello show ed è anche incaricato di dirigere la puntata. Da precisare che la serie tv non sarà legata al film Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, uscito da poco nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con ottime recensioni, o per lo meno al momento la Paramount non ha reso nota alcuna connessione tra i due progetti.

La serie tv di Dungeons & Dragons è una produzione eOne e Paramount Pictures, con una prima stagione composta da un totale di otto episodi, che verranno distribuiti in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Paramount+. La serie è stata presentata come il più grande progetto tv di sempre per eOne, col progetto che prevede di porre le basi per un nuovo universo televisivo. Crevello è un ex dirigente della 20th Century Fox e della Warner Bros. che ha contribuito a sviluppare film come Deadpool e X-Men: First Class, e recentemente ha anche co-creato la serie limitata per Apple TV+ WeCrashed, di cui è stato co-showrunner.

