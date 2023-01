Dungeons & Dragons, il regista sulla serie TV in arrivo: 'Non sto più nella pelle'

Da quanto è stata annunciata la serie di Dungeons & Dragons su Paramount+ non erano arrivati altri commenti in merito a questo adattamento, che seguirà il progetto cinematografico in uscita nelle sale il prossimo marzo e con Chris Pine tra i suoi protagonista. Oggi, però, è arrivato il brevissimo commento del regista Rawson Marshall Thurber.

Il commento, seppur brevissimo, sottolinea l'emozione del regista che non vede l'ora di mettersi al lavoro sul progetto. "Beyond thrilled", ha scritto, che potremmo tradurre con un "Non sto più nella pelle per l'emozione", segno che le premesse prima dell'inizio dei lavori sono più che buone. Paramount ha grande fiducia nel progetto attorno al quale costruire un vero e proprio franchise il cui primo capitolo sarà costituito dal film in arrivo (a proposito potete recuperare il trailer di Dungeons & Dragons diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley).

Rawson Marshall Thurber scriverà e dirigerà l'episodio pilota del nuovo show che debutterà su Paramount+. Thurber è uno dei talenti più interessanti di Hollywood, avendo diretto l'action campione di visualizzazioni Red Notice per Netflix e con ben due sequel già in programma. Il regista ha anche scritto un progetto su Voltron, che è stato venduto ad Amazon Studios.

Secondo quanto riportato in precedenza, la serie di Dungeons & Dragons di Paramount+ sarebbe ambientata nello stesso mondo del prossimo film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il che significa che sarà ambientata nei Reami Dimenticati. Non sono stati forniti altri dettagli sulla serie, che non uscirà prima del 2024, dato che la produzione non è ancora iniziata.

Dungeons & Dragons è sia un popolare gioco di ruolo sia un marchio in crescita per la Hasbro, che ne è proprietaria. Quest'ultima nutre grandi speranze per Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, con numerosi prodotti legati al merchandising e la convinzione che possa lanciare un universo cinematografico più ampio, che comprenda appunto la serie in live-action già annunciata e altri prodotti di entertaining.