Dungeons & Dragons, che fine ha fatto la serie tv live-action? Novità dal CEO di Hasbro

La serie tv dedicata a Dungeons & Dragons sembra essere ancora viva, nonostante le poche notizie in merito. L’amministratore delegato della Hasbro avrebbe infatti riferito agli investitori che lo show televisivo, a cui si sta ancora lavorando, potrebbe essere un fattore fondamentale nella crescita del marchio relativo allo storico gioco di ruolo.

Dopo aver parlato del fatto che il produttore di Deadpool sarà showrunner della serie su Dungeons & Dragons, torniamo ad occuparci dell’adattamento seriale da uno dei giochi di ruolo più conosciuti dagli amanti del genere per riportare quanto trapelato da una chiamata tra il CEO Chris Cocks e gli investitori del brand di giocattoli Hasbro.

Nella conversazione, Cocks ha solo accennato al tema della serie televisiva, ricordando come l’opera potrebbe servire per la promozione dei prodotti: “Continuiamo ad avere un robusto programma di intrattenimento su D&D, al quale stiamo lavorando con diversi partner. In particolare, la nuova serie in streaming della Paramount, con la quale stiamo collaborando”.

L’ufficializzazione di uno show seriale dedicato a Dungeons & Dragons è del gennaio del 2023, ma dopo il parziale flop di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, né Hasbro né Paramount avevano più parlato del progetto, facendo temere ai fan che i piani potessero essere cambiati.

In attesa di capire quando e se potremo davvero vedere i primi otto episodi commissionati dalla casa di produzione, vi lasciamo alla nostra recensione di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri.