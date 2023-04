Dunk and Egg, annunciato lo spin-off de Il Trono di Spade: Martin sarà sceneggiatore!

Un nuovo prequel de Il Trono di Spade è in arrivo. Questa volta, la HBO ha ordinato la produzione di una serie basata sul ciclo di Dunk and Egg di George RRR Martin. L'annuncio è stato dato durante l'evento dedicato agli investitori organizzato dalla Warner nel quale sono stati dati grandissimi annunci.

Dopo l'ufficializzazione della produzione di una serie su Harry Potter, è arrivato anche l'annuncio di una seconda serie prequel de Il Trono di Spade dopo l'enorme successo raggiunto da House of Dragon. La comunicazione ufficiale è arrivata due anni dopo che HBO ha iniziato a far circolare la voce sulla realizzazione di una serie tv incentrata sui romanzi prequel di RRR Martin. Al momento il titolo dovrebbe essere A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ma, nel corso della produzione, potrebbe subire dei cambiamenti.

Martin sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, così come Ira Parker, co-produttore della prima stagione di House of the Dragon. I grandissimi veterani Ryan Condal e Vince Gerardis vestiranno invece i ruoli di produttori esecutivi. Lo show sarà basato su dei racconti di Martin, che seguono le avventure di Ser Duncan the Tall (Dunk) e di un giovane Aegon V Targaryen (Egg).

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul recente prequel de Il Trono di Spade, vi consigliamo la nostra recensione di House of Dragon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!