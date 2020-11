Quanto dura L'amica geniale? Ecco quante stagioni vedrete

L'attesa sembra infinita, eppure purtroppo forse L'amica geniale verrà rimandata, a causa del difficile periodo per le produzioni dovuto alla pandemia globale di COVID-19. Questo deluderà i tanti fan della serie ideata da Saverio Costanzo e co-prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment per RAI e HBO. Non ci resta che aspettare.

Di certo, L'amica geniale è stato un successo in tutto il globo, e non è un caso che abbia avuto il meritato riconoscimento. Oggi vogliamo rispondere a una delle curiosità più cercate dai fan dello show, ovvero: quante stagioni avrà la serie in tutto? Facciamo chiarezza.

E partiamo con ordine. Lo show televisivo nasce come adattamento dell'omonima serie di romanzi de L'amica geniale ideata dalla misteriosa autrice Elena Ferrante. La serie è composta da quattro libri: dopo il primo datato 2011, esce Storia del nuovo cognome nel 2012 sempre a opera di Elena Ferrante; nel 2013 è il turno di Storia di chi fugge e di chi resta, e nel 2014 il volume che chiude la tetralogia è Storia della bambina perduta.

Parlando dell'adattamento televisivo, la prima stagione della serie con Elisa Del Genio e Ludovica Nasti esce tra il 27 novembre e il 18 dicembre del 2018, con 8 episodi. La seconda stagione, invece, con il "cambio" delle attrici protagoniste in Margherita Mazzucco e Gaia Girace, invece, è stata pubblicata tra il 16 marzo e il 4 maggio 2020, sempre per un totale di 8 episodi. La prima stagione ha adattato il primo romanzo, e la seconda il suo sequel diretto.

Seguendo questo ragionamento, sarebbe lecito aspettarsi che la serie possa continuare fino a una quarta stagione, completando il cerchio con l'ultimo libro della saga. Ed è infatti così: sono stati infatti annunciati altri 16 episodi per lo show, che verranno suddivisi in ulteriori due stagioni, con il terzo ciclo di episodi che andrà a coprire gli avvenimenti di Storia di chi fugge e di chi resta, e il quarto e ultimo Storia della bambina perduta. Possono quindi rimanere tranquilli i fan dello show, che potranno vedere concluse le avventure delle loro amate Lenù e Lila.

Mentre Ludovica Nasti ha parlato di alcune proprie esperienze non legate a L'amica geniale, la palla passa a voi: conoscevate il numero di stagioni che avrà la serie L'amica geniale? Siete soddisfatti che si completerà con la quarta stagione? Fateci sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!