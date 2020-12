Quanto dura Black Mirror? Numeri e durata di tutti gli episodi della serie

Black Mirror è una serie televisiva britannica, prodotta da Charlie Brooker. Si tratta di una serie antologica, dal momento in cui scenari e personaggi sono diversi per ogni episodio. Lo show, ambientato nel futuro e inspirato al mondo del presente, è incentrato sui problemi di attualità e sull'introduzione di nuove tecnologie.

Black Mirror, di cui vi abbiamo spiegato il significato del titolo, è stata trasmessa in prima visione su Channel 4 dal 4 dicembre 2011 e in Italia su Sky Cinema 1 dal 10 ottobre 2012. Dalla terza stagione è trasmessa a livello internazionale sulla piattaforma streaming Netflix.

In totale, al momento, ci sono cinque stagioni con un numero di episodi variabili da stagione a stagione (a proposito, ci sarà una stagione 6 di Black Mirror?). La prima stagione vede la presenza di soli 3 episodi (Messaggio al Primo Ministro della durata di 44 minuti, 15 milioni di celebrità di 61 minuti e Ricordi pericolosi di 49 minuti). La seconda stagione conta in totale altri tre episodi più uno speciale di Natale (Torna da me di 48 minuti, Orso Bianco di 42 minuti, Vota Waldo! di 43 minuti e lo speciale Bianco Natale di 73 minuti)

La terza e la quarta stagione sono le più numerose rispettivamente con 6 episodi. La stagione 4 vede i seguenti episodi: Caduta libera (63 minuti), Giochi pericolosi (57 minuti), Zitto e balla (52 minuti), San Junipero (61 minuti), Gli uomini e il fuoco (60 minuti) e Odio universale (90 minuti). La stagione 4 invece presenta i seguenti episodi: USS Callister (76 minuti), Arkangel (52 minuti), Crocodile (59 minuti), Hang the DJ (51 minuti), Metalhead (41 minuti) e Black Museum (69 minuti).

Dopo una pausa di un anno, venne pubblicato un film interattivo dal titolo di Bandersnatch che introduceva la quinta stagione composta da altri 3 episodi: Striking Vipers (61 minuti), Smithereens e Rachel (70 minuti), Jack e Ashley Too (67 minuti).

Sapevate che alcune tecnologie mostrate in Black Mirror stanno diventando realtà?