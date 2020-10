Quanto dura un episodio di Stranger Things? Guida completa al binge-watching

Il futuro sembra brillante per una serie come Stranger Things, il cui lavoro sul set è ripartito da diverso tempo, dopo un lungo stop. E mentre Natalia Dyer promette sorprese per la prossima stagione di Stranger Things, continuano a trapelare notizie dalla produzione: sono stati avvistati infatti nuovi attori sul set di Stranger Things 4.

In attesa di notizie o comunicazioni ufficiali da parte di Netflix, comunque, sulle nostre pagine abbiamo approfondito alcune questioni importanti per arrivare preparati al prossimo ciclo di episodi, come una classifica dei personaggi più potenti di Stranger Things. Oggi, invece, vi mostreremo una guida agli episodi delle tre stagioni sinora uscite dello show, aiutandovi nel caso voleste fare binge-watching prima delle nuove avventure di Undici e dei suoi amici.

Dopo aver già trattato la questione di quanti capitoli ha al momento Stranger Things, una domanda che, chi non ha ancora guardato la serie o che non si ricorda bene le puntate potrebbe porsi è: quanto durano gli episodi dello show?

La prima stagione della serie scritta dai fratelli Matt e Ross Duffer, uscita il 15 luglio 2016 e che consta di 8 capitoli, ci ha permesso per la prima volta di fare la conoscenza della maggior parte dei nostri personaggi preferiti. Il primo ciclo di episodi è anche quello che, nel complesso, ha la durata più breve, per un totale di 402 minuti, che corrispondo a poco più di 6 ore e mezza. L'episodio più breve è di 42 minuti, il più lungo (che sono due, tra cui il season finale) di 55. Per gli amanti della visione "compulsiva" si tratta di un'impresa piuttosto semplice da portare a termine, e in una giornata si può facilmente concludere.

La seconda stagione, che vede l'entrata nel cast di alcuni attori rimasti iconici nella serie come Sadie Sink e Dacre Montgomery, è anche quella che possiede il maggior numero di capitoli (9), per una durata che va dai 45 minuti ai 62 dell'ultimo episodio della stagione, per un totale di 464 minuti, più di 7 ore e mezza di visione. Già il compito inizia a diventare piuttosto arduo, ma comunque fattibile.

Piuttosto sorprendentemente, la terza stagione della serie, che ci ha emozionati con una delle scene più commoventi che ricordiamo negli ultimi anni con protagonista David Harbour e Millie Bobby Brown (e che non vogliamo spoilerarvi se non avete visto), ha una durata leggermente inferiore della seconda, con un totale di 444 minuti, poco meno di 7 ore e mezza di visione. Tuttavia, un solo episodio scende sotto la soglia dei 50 minuti, con una durata media per puntata decisamente più elevata, e con il season finale che dura ben un'ora e diciassette minuti, quasi come un film. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una stagione da "divorare in un sol boccone".

Avete già completato la visione delle tre stagioni di Stranger Things? Avete intenzione di fare un binge-watching in attesa del quarto ciclo di episodi? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!