Quanto dura Lost? Ecco quante ore vi servirebbero per un binge-watching folle!

Il binge-watching è sempre una buona idea e se non avete mai visto Lost potrebbe essere una splendida idea per godervelo completamente. Lo show che ha cambiato la storia della tv è andato in onda dal 2004 al 2010 ed è composto da sei stagioni e 114 episodi.

Lost inizia con un disastro aereo e si espande con un’isola misteriosa all’apparenza disabitata, un mostro di fumo nero, viaggi nel tempo, e la lotta continua dei personaggi per la sopravvivenza.

Ogni episodio dura in media 43 minuti, per guardare tutta la serie vi servirebbero quindi circa 90 ore di binge-watching, quasi quattro giorni.

Sicuramente la visione di Lost è un’esperienza che vale la pena provare, è una corsa fantastica seppur con i suoi misteri e le sue domande irrisolte e vi potrebbe appassionare molto.

Inoltre i fan di Lost continuano ancora oggi a dibattere sul significato profondo dello show e a cercare quelle risposte che la serie non svela tra scienza, filosofia e fede.

Potrebbe capitare che guardandolo più volte vi chiederete: “ma cosa sta succedendo?” e questo probabilmente è il motivo per cui Lost è passato alla storia come uno degli spettacoli più frustranti e contemporaneamente affascinanti di tutti i tempi.



